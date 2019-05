FROSINONE, BARONI: "MILAN? VOGLIAMO FARE UNA BELLA PARTITA"

18/05/2019

Il Frosinone è già matematicamente retrocesso, ma domani contro il Milan, a San Siro, ha intenzione di giocarsela: "Sarà una partita bellissima giocata in uno stadio che sarà pienissimo - dice il tecnico Baroni alla vigilia -. Il Milan è una grandissima squadra ed è in corsa per un obiettivo molto importante. Dovremo giocare con il piglio giusto, conosciamo le difficoltà che andremo a incontrare ma vogliamo fare una bella partita. Salamon, Chibsah e Gori non sono convocati, mentre per quel che riguarda Viviani parlerò con lui dopo l'allenamento. Paganini ieri si è allenato, oggi sarà un ulteriore verifica. Ho un dubbio per reparto, vedremo. Bardi titolare? Probabilmente sì. Scioglierò il dubbio solo oggi e parlerò con Sportiello. È comunque una possibilità per queste ultime due partite di campionato". Ancora da decidere il futuro dell'allenatore: "Con il presidente abbiamo già parlato e ci incontreremo a fine campionato. L'attenzione per ora è rivolta a queste due gare. Mi dispiace per il match con l'Udinese perché non abbiamo fatto male ma il risultato ci ha punito".