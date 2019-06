FIORENTINA, COMMISSO E' IN ITALIA

02/06/2019

La trattativa per la cessione della Fiorentina entra nel vivo. Rocco Commisso è infatti atterrato in Italia e nel prossimi giorni potrebbe essere completato il closing per acquistare il club dai Della Valle. Dopo il Cda della Viola che ha ufficializzato la trattativa e l'offerta dei giorni scorsi del miliardario italoamericano, che ha messo sul piatto 150 milioni di euro, nei prossimi giorni potrebbe arrivare la firma per il passaggio di proprietà.