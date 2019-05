FEYENOORD, DOMENICA L'ULTIMA DI VAN PERSIE

10/05/2019

Tutto finirà dove tutto ha avuto inizio. Robin Van Persie, uno dei più forti e prolifici attaccanti degli ultimi anni, domenica prossima giocherà la sua ultima partita da professionista e lo farà con la maglia della squadra che l’ha lanciato ad alti livelli, il Feyenoord, e nello stadio nel quale ha esordito da professionista: il De Kuip. Ad annunciarlo è stato lo stesso club olandese attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale: “Feyenoord-ADO Den Haag sarà ufficialmente l’ultima partita di Robin Van Persie da calciatore professionista. Il capitano scenderà in campo del De Kuip e non si aggregherà poi mercoledì con il resto della squadra per l’ultima sfida contro il Fortuna Sittard”.