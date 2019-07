FERRERO: "VORREI IL PALERMO MA LA SAMP NON C'ENTRA"

05/07/2019

"Vorrei acquisire il Palermo. Ci proverò. Porterò un progetto e un fido, ma la Samp non c'entra". Cosi' Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, a Sportitalia. "Sono 3 mesi che dicono che sto vendendo. Io oggi a Londra? No, ero a Milano con Osti", ha dichiarato ancora. "Vialli? L'ho conosciuto al mio primo anno a Genova. Nessuna trattativa con lui, a oggi. Romei ha incontrato persone legate a Vialli. Io sono stato a New York. Mi offrirono 45 milioni, ho rifiutato", ha aggiunto. "La Samp non ha debiti. Ha uno stadio a metà con il Genoa, abbiamo bei progetti per il futuro", ha ribadito il patron doriano.