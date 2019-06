FERRERO: "VENDO LA SAMP, INNAMORATO DEL PALERMO"

30/06/2019

Massimo Ferrero esce allo scoperto e dopo mesi di voci rivela di voler vendere la Sampdoria. Il presidente blucerchiato, che aveva rivelato la società genovese da Garrone qualche anno fa, ora punta il Palermo, come ammette lui stesso intervistato da 'Il Giornale di Sicilia': "Sto cercando di vendere la Sampdoria, è già noto da tempo. Più di quello che ho fatto lì non si può. Sono però un uomo del fare e non del dire. Tentare il colpo? Se avrò la fortuna, perché la voglia già c’è, di fare quanto ho fatto nei cinque anni alla Sampdoria, il Palermo è in una botte di ferro”. “Di Palermo sono innamorato da sempre - ha aggiunto Ferrero - una città che mi ha fatto crescere in un ambiente simile a quello del calcio, ovvero quello cinematografico. Alle grandi platee sono abituato e proverò se possibile a portare il Palermo dove merita”.