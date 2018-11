Europa League: dilagano Chelsea ed Eintracht, cade il Siviglia

29/11/2018

CHELSEA-PAOK 4-0 Si mette subito bene per il Chelsea di Sarri, quando al 7’ il Paok resta il 10 per l’espulsione di Khacheridi, che stende da ultimo uomo Giroud. Proprio il francese al 26’ sblocca il match con bel sinistro in diagonale, servito da Pedro. Il campione del mondo è il protagonista del match e al 38’ servito da Fabregas, va 2-0 con un sinistro al volo. Nella ripresa al 60’ arriva il tris inglese, con il giovane Hudson-Odoi. Morata al 78’ appena entrato di testa fa 4-0.

FRANCOFORTE-MARSIGLIA 4-0 La sblocca subito il Francoforte, al 2’ con la sua stellina Jovic, bravo a sfruttare un respinta corta del portiere avversario Pelé. Lo stesso Pelé nuovamente protagonista in negativo in occasione del raddoppio tedesco al 18’: infatti, Luiz Gustavo, scarica indietro un retropassaggio per il proprio portiere che però è incomprensibilmente fuori dai pali, e il pallone termina in rete per il più clamoroso degli autogol. Nella ripresa il 3-0, al 62’, ancora una volta per autogol: questa volta è Sarr a buttare il pallone nella propria rete. Non sazio Jovic arrotonda le proprie statistiche segnando il quarto gol al 68’.

JABLONEC-RENNES 0-1 Dopo un primo tempo in cui a spiccare è solo la traversa dei padroni di casa di Dolezal su colpo di testa al 31’, la partita si decide al 55’. E sono gli ospiti a esultare grazie al bel tiro a giro dell’ex Roma Grenier. MALMO-GENK 2-2 Partita emozionante a Malmo, in quello che è il girone più entusiasmante. Il Genk va in vantaggio al 42’, sfruttando al meglio un errore in fase di impostazione degli avversari, con un pregevole pallonetto di Pozuelo che supera il portiere avversario. Il raddoppio arriva al 53’, con Paintsil che da pochi passi non sbaglia. Staccano la spina però gli ospiti e nel giro di pochi minuti il Malmo fa 2-2: prima al 65’ Lewicki accorcia, poi Antonsson segna il pareggio.

RANGERS-VILLARREAL 0-0 Partita combattuta, ma priva di gol quella tra Rangers e Villarreal. La gara si accende al 44’ quando i Rangers restano in 10 per l’espulsione di Candeias. Eppure nonostante l’inferiorità sono i Rangers a provarci, senza fortuna. Per entrambe la qualificazione si giocherà all'ultimo turno.

SARPSBORG-BESIKTAS 2-3 Si mette subito in salita per i turchi che vanno sotto dopo 2', con Muhammed che in contropiede supera un Karius uscito non benissimo e fa 1-0. Al 6’ il raddoppio con la conclusione dalla trequarti di Heintz che beffa Karius fin troppo lontano dai pali. Nella ripresa, nel giro di pochi secondi i turchi pareggiano: in gol prima Lens al 62’, poi Vagner Love al 66’. Al 90’ il Besiktas la ribalta definitivamente grazie al grandissimo gol di Lens. E il girone I è ancora tutto aperto.

STANDARD LIEGI - SIVIGLIA 1-0 Dopo un primo tempo senza emozioni. al 62’ lo Standard avanti con Djenepo. La sfida cambia al 68’ quando Sarabia prende due gialli nel giro di pochi minuti e lascia il Siviglia in 10. Tutto rinviato all’ultima giornata per vedere chi delle due passerà il turno.