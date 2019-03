DRAMMA SALA, CARDIFF PRONTO A DICHIARARE NULLO L'ACCORDO COL NANTES

25/03/2019

Il Cardiff è pronto a comunicare alla FIFA che considera "nullo" il contratto da 23 milioni di euro che avevano stipulato con il Nantes per l'acquisto di Emiliano Sala dopo la tragica morte del giocatore in un incidente aereo. Il 28enne attaccante argentino e' rimasto ucciso quando il piccolo aereo che lo stava portando in Galles è precipitato nel Canale della Manica lo scorso 21 gennaio, due giorni dopo aver completato il suo trasferimento dalla compagine francese di Ligue 1. Secondo il Daily Telegraph, la Premier League aveva respinto il primo contratto firmato dai due club per il trasferimento di Sala che poi è morto prima che venisse siglato un accordo rivisto. Secondo una fonte vicina al Cardiff, l'attaccante sudamericano è morto prima che venisse rilasciato il 'transer internazionale' dalla Federazione francese a quella inglese.