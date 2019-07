DI LORENZO: "CON ANCELOTTI CRESCERÒ, VOGLIAMO VINCERE"

11/07/2019

"Ci stiamo conoscendo meglio, essere allenato da lui è una cosa bellissima, sicuramente mi farà crescere ancora. Sono contento di far parte di questo gruppo". Sono queste le prime parole di Giovanni Di Lorenzo, nuovo acquisto del Napoli, parlando da Dimaro dove si sta allenando agli ordini di Carlo Ancelotti. "Sono contento di essere in questa grande squadra, stiamo lavorando bene per affrontare questa stagione - ha proseguito l'esterno difensivo arrivato dall'Empoli - È una bella emozione, sono contento di vestire questa maglia, darò tutto me stesso. Il mister vuole terzini che sappiano attaccare bene ma che al tempo stesso sappiano difendere, c'è tempo per entrare nei meccanismi di squadra. Deve essere un anno importante, la società sta allestendo una squadra importante, cercheremo di vincere qualcosa. Sono pronto per affrontare questa nuova sfida".