DESCHAMPS: "ZIDANE AL REAL BENE PER IL CALCIO"

14/03/2019

Il ritorno di Zinedine Zidane al Real Madrid è "un bene per il calcio". Lo sostiene il ct della Francia Didier Deschamps, intervenuto in occasione dell'annuncio dell'elenco dei convocati per le gare di qualificazione a Euro 2020 sul ritorno di 'Zizou' sulla panchina degli spagnoli. "E' una cosa buona per il calcio che torni su una panchina che conosce molto bene - ha proseguito - E' la sua casa, riparte per una nuova sfida da questa stagione e dovrà prepararsi soprattutto in vista della prossima".