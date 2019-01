Coppa Italia, Bologna-Juventus 0-2: bianconeri ai quarti di finale Al Dall'Ara bastano le reti di Bernardeschi e Kean per superare i rossoblù di Inzaghi Facebook

12/01/2019

La Juventus non sbaglia e vola ai quarti di finale di Coppa Italia dopo aver battuto 2-0 il Bologna al Dall'Ara. Esito della sfida mai in discussione con i bianconeri in vantaggio già al 9' con Bernardeschi, lesto ad approfittare a porta vuota di uno scontro al limite dell'area tra Da Costa e Calabresi. A inizio ripresa il raddoppio della Juventus porta la firma di Kean, lucido con il piatto destro dopo un rimpallo vincente.

LA PARTITA La Juventus ha iniziato il 2019 esattamente come ha passato buona parte dello scorso anno, vincendo. Al Dall'Ara contro un Bologna vivace ma spuntato la missione è stata completata con il minimo sforzo permettendo ad Allegri di sorridere su ogni fronte. Oltre ad aver evitato i supplementari in vista della Supercoppa in Arabia Saudita di metà settimana contro il Milan, i bianconeri hanno potuto schierare giocatori meno utlizzati senza perdere in efficacia. Le reti di Bernardeschi e Kean, agevolate da sbavature avversarie, hanno fatto il resto per un 2-0 col minimo della benzina spesa.



Del resto l'episodio che ha cambiato il match è arrivato già dopo nove minuti di gioco con una frittata clamorosa cucinata da Da Costa con la collaborazione di Calabresi, assaporata con gusto da Bernardeschi. Il portiere in libera uscita al limite dell'area non si è capito con il compagno di squadra e lo scontro ha regalato all'esterno bianconero un pallone che Danilo non è riuscito a respingere sulla linea di porta per il vantaggio dei campioni d'Italia. Un gol che, vista l'anemia offensiva del Bologna di Inzaghi, ha praticamente condannato i rossoblù che però forti dei volti nuovi come Soriano e Sansone, ma anche spinti da nuova linfa, hanno lottato fino all'ultimo lasciando intravedere segnali incoraggianti.



Sopra di un gol e con Ronaldo e Dybala in panchina (entrambi dentro nella ripresa) la Juventus ha controllato il ritmo del match senza particolari affanni, lasciando solo a De Sciglio il lusso di un paio di sbavature che hanno creato qualche apprensione alla difesa. Destro e Sansone però non ne hanno mai davvero approfittato e qualcosa semmai è cambiato nella ripresa per Inzaghi quando ha schierato un modulo più offensivo nel tentativo di scuotere la situazione. Non tanto dal punto di vista della Coppa Italia, scivolata via al 4' della ripresa quando Kean ha saputo infilare il raddoppio sfruttando un rimpallo fortunato con Helander, quanto dalle prove per la corsa salvezza in campionato con un 4-2-3-1 di qualità che ha provato ad impensierire la fase difensiva di Allegri, senza riuscirci.







LE PAGELLE Kean 6,5 - Reattivo ed efficace, risponde sul campo all'ignoranza sugli spalti facendo quello che sa fare meglio: gol. Il Dall'Ara gli porta bene e il rimpallo vincente è il giusto premio per il movimento per la squadra.



Spinazzola 6 - Esordio in maglia bianconera tutto sommato tranquillo davanti a quella che potrebbe anche essere la sua prossima squadra. Si prende la fascia sinistra senza sbavature e senza strafare.



Da Costa 5 - Ha sulla coscienza il gol del vantaggio bianconero con una frittata cucinata in coppia con Calabresi. Sicuramente non dà sicurezza al reparto, neanche coi piedi.



De Sciglio 5,5 - E' il più distratto dei suoi e fa infuriare più di una volta Allegri. Sbaglia molto in palleggio e soffre sulla destra.



Douglas Costa 6,5 - Vivace sulla destra anche se è ancora maggiore il fumo dell'arrosto. Ha grande velocità di piedi ma non di testa, ma quando il pallone è dalle sue parti può succedere di tutto.

LE STATISTICHE - La Juventus ha raggiunto i quarti di finale nelle ultime 12 edizioni della Coppa Italia: è la striscia aperta più lunga nella competizione.

- La Juventus ha eguagliato il record di clean sheets consecutivi nella storia della Coppa Italia (sette, come il Torino nel 1980 e la Reggina nel 1999).

- Le due reti di Moise Kean con la maglia della Juventus in tutte le competizioni sono entrambe arrivate contro il Bologna al Dall'Ara (la prima il 27 maggio 2017 in Serie A).

- La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime 18 trasferte a Bologna in tutte le competizioni (13V, 5N) e in questo parziale i banconeri hanno mantenuto la porta inviolata ben 12 volte.

- La Juventus ha una percentuale di successi del 43% in trasferta contro il Bologna in tutte le competizioni: record fra le squadre incontrate fuori casa almeno 50 volte (alla pari del Genoa).

- Ottavo gol di Federico Bernardeschi con la maglia della Juventus in tutte le competizioni, l'ultimo risaliva a settembre 2018 v Frosinone in Serie A.

- Esordio assoluto per Leonardo Spinazzola con la maglia della Juventus in tutte le competizioni.

- Mattia De Sciglio è stato il giocatore che ha giocato più palloni in questo match contro il Bologna (114).

IL TABELLINO BOLOGNA-JUVENTUS 0-2

Bologna (3-5-2): Da Costa 5; Calabresi 5, Danilo 5,5, Helander 6; Mattiello 5,5 (24' st Orsolini 5,5), Soriano 5,5, Pulgar 6, Svanberg 5,5 (17' st Donsah 6), Dijks 6; Sansone 5,5, Destro 5 (32' st Palacio 5,5). A disp.: Skorupski, Santurro, Corbo, Gonzalez, De Maio, Krejci, Mbaye, Falcinelli, Okwonkwo. All.: F. Inzaghi 5,5.

Juventus (4-3-3): Szczesny 6; De Sciglio 5,5, Bonucci 6, Chiellini 6, Spinazzola 6 (34' st Alex Sandro sv); Khedira 6, Pjanic 6, Emre Can 6; Bernardeschi 6, Kean 6,5 (17' st Ronaldo 6), D. Costa 6,5 (32' st Dybala 6). A disp.: Perin, Pinsoglio, Rugani, Bentancur. All.: Allegri 6.

Arbitro: La Penna

Marcatori: 9' Bernardeschi, 4' st Kean

Ammoniti: Soriano (B); Bernardeschi, De Sciglio, Emre Can (J)

Espulsi: nessuno

