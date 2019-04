COPPA DI TURCHIA, GALATASARAY IN FINALE

25/04/2019

Il Galatasaray vola in finale di Coppa di Turchia: dopo lo 0-0 dell'andata, i giallorossi stendono per 5-2 lo Yeni Malatyaspor in casa della formazione di Bulut. Reti per gli uomini di Terim di Linnes, Feghouli, doppietta di Onyekuru e Mitroglu, per il Malatya invece gol di Aleksic su rigore e di Mina Meza. Il Gala affronterà in finale l'Akhisarspor che in semifinale ha battuto 1-0 all'andata e 1-0 al ritorno l'Umraniyespor.