COPPA D'AFRICA, ALGERIA IN SEMIFINALE

11/07/2019

L'Algeria ha conquistato la semifinale della Coppa d'Africa grazie al successo per 5-4 sulla Costa d'Avorio, ottenuto dopo i calci di rigore. Nell'incontro giocato a Suez tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi sull'1-1 con le reti di Feghouli per l'Algeria al 20' ed il pareggio di Kodjia per la Costa d'Avorio al 62'. In semifinale l'Algeria affronterà la Nigeria.