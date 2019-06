COMMISSO A FIRENZE IL 24 GIUGNO

14/06/2019

"Quasi certamente, aspettiamo solo un ok definitivo, Rocco Commisso potrebbe essere con noi a festeggiare la giornata del santo patrono di San Giovanni, sarebbe un gesto di grandissima attenzione e vicinanza, non solo ai tifosi ma a tutta la città". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, rispondendo ad una domanda sul possibile arrivo del nuovo presidente della Fiorentina in occasione della finale del calcio storico, in programma il 24 giugno. Nardella ha detto di "aver sentito ieri Joe Barone", uomo di fiducia di Commisso, una persona "sempre molto attenta a informarci delle iniziative che riguardano la società". "Apprezzo" la volontà di Commisso di tornare a Firenze per San Giovanni "soprattutto se, come spero, accetterà la proposta di fare il Magnifico Messere della finale del torneo più amato dai fiorentini".