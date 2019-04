CITY, GUARDIOLA: "TUTTO NELLE NOSTRE MANI"

25/04/2019

"Abbiamo aumentato il livello della Premier League nella scorsa stagione chiudendo con 100 punti. E' quel livello che sta inseguendo, quello che hanno fatto è incredibile ma è tutto nelle nostre mani". Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola è convinto che la sua squadra abbia fatto crescere la competitività in Premier e si gode il successo nel derby con lo United che ha proiettato nuovamente i Citizens in testa alla classifica, a più uno sui Reds, a tre giornate dalla fine del campionato. "Entrambe le squadre meritano il titolo ma solo una può vincere - ha aggiunto il manager spagnolo - Quella che non ce la farà non può avere rimpianti perché ha dato tutto".