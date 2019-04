CHIEVO, DI CARLO: "NOI SEMPRE PENALIZZATI"

04/04/2019

Il Chievo cade 4-0 sul campo del Sassuolo e dopo la gara l’allenatore dei clivansi, Domenico Di Carlo, si sfoga: “Come facciamo a giocare alla pari con gli altri se ogni volta ci penalizzano in maniera indescrivibile? – ha commentato a Sky Sport, in riferimento al gol annullato a Giaccherini con il Var e ad altri episodi discutibili - Non si può arbitrare così. Ogni volta cerchiamo di fare la partita, di essere squadra, ma tutti non possono arbitrare così. Non esiste, noi dobbiamo giocare alla pari con gli altri. Nel primo tempo veniamo penalizzati, sotto 2-0 è normale che dopo una serie di errori i nostri perdono la testa e si innervosiscono”.