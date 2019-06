CHELSEA: RICORSO AL TAS CONTRO LO STOP AL MERCATO

07/06/2019

Il Chelsea ha presentato ufficialmente ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport di Losanna contro lo stop al mercato per le prossime due finestre imposto dalla FIFA per irregolarità nel trasferimento di giocatori minorenni. I Blues hanno visto respinto un primo ricorso presentato alla Commissione d'appello della FIFA a maggio e per questo hanno deciso di rivolgersi al TAS.