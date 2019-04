CAGLIARI: MAGLIA SPECIALE CONTRO LA JUVE

01/04/2019

Domani sera contro la Juventus il Cagliari scenderà in campo con una maglia speciale. Per la prima volta in Serie A uno sponsor ha scelto di rinunciare alla visibilità sulla maglia per promuovere un'iniziativa a sostegno del territorio: sul petto dei rossoblù non ci sarà il logo Ichnusa ma la scritta .ILNOSTROIMPEGNO. Il progetto e' stato presentato nella sala stampa del Centro sportivo di Assemini: Ichnusa, promotrice dell'iniziativa, Cagliari Calcio e Legambiente invitano tutti i sardi ad unirsi a loro per contribuire a preservare le bellezze dell'Isola con l'obiettivo di prendersi cura del territorio.