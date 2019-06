BRASILE, BOLSONARO IN CLINICA DA NEYMAR

06/06/2019

Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è andato a trovare Neymar in una clinica di Brasilia, dopo la partita amichevole con il Qatar nella quale il numero 10 della nazionale di calcio ha subito una distorsione della caviglia, che lo ha lasciato fuori dalla Copa America. "Visitando Neymar nell'Hospital Home di Brasilia, per augurargli una buona e rapida convalescenza", ha scritto Bolsonaro in calce ad un foto in cui posa sorridente accanto al calciatore, diffusa sui social del presidente brasiliano. Prima della partita di ieri, Bolsonaro aveva espresso il suo appoggio a Neymar, accusato di stupro da una 26enne, annunciando che voleva incontrarlo a margine della partita contro il Qatar, e spiegando che "è un ragazzo che sta passando un momento difficile, ma io mi fido di lui".