BOLOGNA, MIHAJLOVIC: "NESSUNO CI REGALERA' NIENTE"

07/04/2019

"Nessuno molla e nessuno ci regalerà niente, il Chievo Verona è in difficoltà, ma ci crede e comunque non gioca affatto male". Così Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, alla vigilia della partita contro il Chievo in campionato. "Non devo certo spiegare ai miei ragazzi quanto è importante la partita di domani, urterei la loro intelligenza. Il giorno dopo Bergamo erano un po' abbattuti ma ci sta, poi la testa è andata subito al Chievo", aggiunge. Capitolo singoli. "Sansone può e deve fare di più, ne abbiamo parlato insieme, lui lo sa e gode della mia massima fiducia. Santander lamenta ogni tanto un po' di dolore alla spalla, così come Edera, mentre Svanberg e Dijks stanno bene", conclude Mihajlovic.