BOLOGNA, JUVE LONTANA PER SANTANDER E NAGY

09/01/2019

Il Bologna lavora in vista della sfida di sabato sera con la Juve per la sfida di Coppa Italia. Gli esami cui è stato sottoposto l'attaccante Federico Santander hanno escluso lesioni: osserverà qualche giorno di lavoro differenziato. Allarme per Adam Nagy a causa di un trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro. Le sue condizioni saranno rivalutate giorno per giorno.