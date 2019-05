BESIKTAS, IMBRATTATA L'AUTO DELLA FIDANZATA DI KARIUS: "PERDENTE"

29/05/2019

La spirale negativa in cui è entrato Loris Karius dopo la finale della scorsa Champions League non è mai terminata, non positiva anche la stagione in prestito al Besiktas. Ma tutto questo non può giustificare il gesto di un tifoso che ha imbrattato la macchina della fidanzata del portiere di proprietà del Liverpool. "Loser", perdente, si legge nella foto postata su Instagram da Sophia Thomalia.