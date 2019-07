BELOTTI TRASCINA IL TORINO: PRO PATRIA BATTUTA 3-2

18/07/2019

Il Torino ha battuto la Pro Patria per 3-2 in un test amichevole in vista dell'inizio ufficiale della stagione. Protagonista assoluto il Gallo Andrea Belotti, autore di una doppietta al 18' e al 59'. Di Ansaldi l'altra rete granata al 56'. Per la Pro Patria, gol di Parker al 44' e Matroianni al 52' per un'illusoria rimonta.