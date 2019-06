BELGIO, MALINES RETROCESSO PER CASO SCOMMESSE

02/06/2019

La squadra belga del Malines, coinvolta in uno scandalo di presunte partite truccate, è stata retrocessa in seconda divisione e non potrà partecipare ad alcuna competizione europea. Lo ha deciso la Federcalcio belga. La squadra si era aggiudicata il pass per l'Europa League vincendo la Coppa del Belgio. L'anno prossimo il club fiammingo giocherà in seconda divisione, partendo con una penalizzazione di 12 punti, e non potrà prendere parte neanche alla coppa nazionale. Il caso in questione riguarda la partita FC Malines-Waasland-Beveren dell' marzo 2018, ma l'altra squadra è stata giudicata non colpevole, anche se la federazione ha sanzionato due suoi dirigenti per aver "omesso informazioni". La squadra del Malines e quattro suoi dirigenti sono invece stati condannati per "aver falsato la competizione". Il club giallorosso in un messaggio su proprio sito si è detto "innocente" e ha fatto sapere che farà ricorso. Qualora la decisione venisse confermata, al posto del Malines sarà il Beerschot Wilrijk l'anno prossimo a giocare in Jupiler Pro League, la Serie A belga.