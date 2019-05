BARCELLONA: DEMBELE', CONFERMATO PROBLEMA MUSCOLARE

05/05/2019

"I test effettuati hanno confermato che Ousmane Dembélé ha una lesione muscolare al bicipite femorale destro. L'evoluzione condizionerà la disponibilità" per i prossimi impegni. Così il Barcellona su Twitter. L'attaccante dei blaugrana si è infortunato ieri all'inizio del match della Liga poi perso contro il Celta Vigo per 2-0. Scontana dunque la sua presenza martedì sera per il ritorno della semifinale di Champions contro il Liverpool.