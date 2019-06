BALDISSONI RISPONDE A TOTTI: "DEROMANIZZAZIONE? NON E' VERO"

18/06/2019

Mauro Baldissoni, vicepresidente della Roma, replica a Francesco Totti durante un'intervista rilasciata a Sky: "La societa' non ha mai avuto fretta d'imporre a Totti cose. Il primo anno era piu' difficile, doveva farsi un'idea e lo abbiamo aspettato con pazienza. A febbraio del secondo anno la societa' gli ha proposto un ruolo da direttore tecnico, e lui doveva dare una risposta. Siamo dispiaciuti". Sulla presunta 'deromanizzazione': "Non corrisponde al vero la volonta' della proprieta' americana di 'deromanizzare' il club - aggiunge Baldissoni -. In questi 8 anni Totti ha avuto due contratti da giocatore e uno da dirigente".