ATLETICO, DIEGO COSTA RISCHIA UNA MAXI SQUALIFICA

11/04/2019

La stagione di Diego Costa rischia di essere già finita. L'espulsione rimediata dall'attaccante dell'Atletico contro il Barcellona, come riporta Cadena COPE, potrebbe infatti costargli carissimo: 8 giornate di squalifica. Le indiscrezioni parlano di una squalifica esemplare: 4 giornate per aver pronunciato espressioni ingiuriose nei confronti dell'arbitro e altre 4 per averlo trattenuto mentre protestava. Si attende l'ufficialità della sanzione, poi probabilmente l'Atletico farà ricorso anche se il referto dell'arbitro e le immagini lasciano poche speranze.