ATALANTA, PALOMINO: "NON SOTTOVALUTARE IL CHIEVO"

13/03/2019

All'Atalanta servono i tre punti prima della sosta per andare al riposo tranquilli e in una buona situazione di classifica e il difensore dell'Atalanta Jose' Luis Palomino non si fida del Chievo, fanalino di coda. "Il Chievo ha bisogno di punti, noi pure per restare attaccati al treno per l'Europa - spiega -. Ogni volta che affrontiamo squadre simili il rischio è pensare che si tratti di impegni facili. Invece bisogna rimanere concentrati per dare continuita' alle due vittorie di fila contro concorrenti dirette come Fiorentina e Sampdoria".