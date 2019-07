ATALANTA A VALANGA: 9-0 AL BRUSAPORTO

18/07/2019

Al Centro Sportivo Comunale di Clusone nella quarta edizione del Trofeo Fra.mar l'Atalanta supera il Brusaporto, formazione di Serie D. Tribuna esaurita anche nella seconda uscita di questo precampionato. Sotto gli occhi del presidente Percassi, Colley, dopo aver colpito la traversa al 3', sblocca il match al 4' con una splendida azione personale, conclusa con un tocco morbido da posizione defilata. Al 10' Malinovskyi si presenta con uno splendido assist per Colley che raddoppia. Al 16' arriva il 3-0 con una sfortunata autorete di Tomasi che nel tentativo di contrastare Pašalic, scavalca con un pallonetto il proprio portiere. Al 32' la seconda autorete di giornata, stavolta di Esposito, che devia di testa nella propria porta nel tentativo di ostacolare Ibañez sull'angolo di Gomez. Al 35' Malinovskyi realizza la sua prima rete nerazzurra trasformando con sicurezza e precisione un rigore conquistato da Castagne. Il primo tempo di 45' si chiude sul 5-0. Nella ripresa, durata 25', Gasperini cambia tutto l'undici. Traore si mette in mostra realizzando subito una doppietta: prima con un diagonale di destro (10'), poi con un tiro preciso su assist di de Roon (12'). Al 21' anche Muriel trova il suo primo gol nerazzurro, andando a contrastare un rinvio del portiere: la palla colpita dal colombiano carambola in rete. Al 25' Traore, su splendido invito di Ilicic, confeziona la tripletta personale e il 9-0 con cui si conclude la partita. Al termine dell'amichevole, i nerazzurri hanno disputato una partitella in famiglia a tutto campo. Domani nerazzurri di nuovo al lavoro a Clusone con una doppia seduta (quella delle 17 aperta al pubblico).