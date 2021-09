Calcio, Mandzukic si ritira a 35 anni: "Nessun rimpianto, ho sempre dato il massimo"

L'ANNUNCIO

L'attaccante croato scrive a se stesso da piccolo: "Tanti sacrifici, ma ne è valsa la pena"

Mario Mandzukic ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato a 35 anni. L'attaccante croato, dopo gli ultimi mesi passati al Milan e un passato vincente alla Juventus, ha affidato ai social il messaggio d'addio. Una lettera speciale rivolta al Mandzukic bambino: "Caro piccolo Mario [...] avrai successo perché darai sempre il massimo. Alla fine, questo è ciò di cui sarai più orgoglioso. Ti sacrificherai molto, ma saprai che ne è valsa la pena per tutti quei momenti incredibili". Poi la chiusura: "Riconoscerai quando sarà il momento di ritirarti e non avrai rimpianti".

LA TRADUZIONE DELLA LETTERA

"Caro piccolo Mario, mentre indossi queste scarpe per la prima volta, non puoi nemmeno immaginare cosa proverai nel mondo del calcio. Segnerai gol nelle fasi più importanti e vincerai i più grandi trofei con i più grandi club. Rappresentando con orgoglio la tua Nazione, contribuirai a scrivere la storia dello sport croato. Avrai successo perché avrai intorno a te brave persone: compagni di squadra, allenatori, tifosi e familiari, agenti e amici che saranno sempre lì per te. Sarai per sempre grato a tutti loro! Soprattutto, avrai successo perché darai sempre il massimo. Alla fine, questo è ciò di cui sarai più orgoglioso. Ti sacrificherai molto, ma saprai che ne è valsa la pena per tutti quei momenti incredibili. Riconoscerai quando sarà il momento di ritirarti, di mettere queste scarpette in un armadio e non avrai rimpianti. Il calcio farà sempre parte della tua vita, ma non vedrai l'ora che arrivi un nuovo capitolo. Divertiti! Il tuo grande Mario P.S. Se ti capita di giocare contro l'Inghilterra nella Coppa del Mondo, tieniti pronto intorno al 109° minuto".