Calcio, lutto a Novara: si è spento Giovanni "Nini" Udovicich

LUTTO

Per la città di Novara e il Novara Calcio è un giorno triste: all'età di 79 anni si è spento Giovanni "Nini" Udovicich, difensore e gloria della società azzurra di cui ha vestito la maglia per 19 stagioni consecutive negli anni Sessanta e Settanta, in prima squadra dal 1958 al 1976: totale 516 presenze e 10 gol. Recordman assoluto di partite giocate con il Novara. A renderlo celebre ai tempi hanno contribuito anche le figurine Panini. Vedi anche Calcio Udovicich e le figurine Panini: così è diventato famoso

Udovicich si trasferì a Novara da bambino con la famiglia, esule dalla città di Fiume e il "Nini" - com'era soprannominato - si distinse ai tempi per un fisico statuario da 185cm per 77kg, un gigante per l'epoca. La sua carriera di calciatore si interruppe nel 1976 a causa della rottura del menisco e da allora Udovicich lavorò alla Banca Popolare di Novara.