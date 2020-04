Calcio, la situazione dei principali campionati europei

CAMPIONATI ESTERI

L'evoluzione del contagio da Covid-19 ha rischedulato le date dei vari campionati con le federazioni che, d'accordo con medici e politica, stanno lavorando per un nuovo inizia. Se la Serie A spera di ripartire intorno a metà giugno, ecco la situazione dei principali campionati europei.

BUNDESLIGA, Germania (9 turni da giocare)

La federcalcio tedesca ha già annunciato di voler ripartire il 16 maggio, ovviamente a porte chiuse con tutte le misure sanitarie del caso: al massimo 300 persone all'interno degli impianti con tutti i vari rituali a cui siamo abituati (ingresso in campo coi bambini, strette di mano ecc) aboliti. Le squadre sono tornate ad allenarsi da tempo, il Wolfsburg aveva aperto le danze a fine marzo.

PREMIER LEAGUE, Inghilterra (9 turni da giocare)

Il primo maggio incontro tra i club per aggiornarsi: la maggioranza vuole ripartire col campionato intorno a metà giugno con gli allenamenti che riprenderebbero il 18 maggio, situazione simile a quella italiana. Si spera di finire entro la prima settimana di agosto anche se c'è la variabile FA Cup (ferma ai quarti di finale) che complica le cose.

LIGA, Spagna (11 turni da giocare)

Gli allenamenti individuali o a piccoli gruppi dovrebbero riprendere il 4 maggio, una settimana più tardi la seduta in gruppo per poi tornare a giocare la terza settimana di giugno. La federcalcio spagnola ha già dichiarato che, in caso di stop definitivo, varrà la classifica attuale: un'ipotesi da tenere in conto viste le perplessità al rientro del sindacato dei calciatori.

PRIMEIRA LIGA, Portogallo (10 turni da giocare)

L'aggiornamento più recente lo ha dato il primo ministro Antonio Costa: "La Primeira Liga terminerà tra giugno e luglio, speriamo anche col ritorno dei tifosi allo stadio. O partite a porte chiuse oppure posti riservati, ben distribuiti nello stadio e rispettando le norme di sicurezza".

CAMPIONATI GIÀ CONCLUSI: LIGUE 1 (Francia), EREDIVISIE (Olanda), JUPILER PRO LEAGUE (Belgio, si attende la ratifica dell'Assemblea, più volte rinviata) e SCOTTISH PREMIERSHIP (Scozia).