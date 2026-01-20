Calcio in lutto, è morto Paolo Di Nunno: il presidente che riportò il Lecco in Serie B dopo 50 anni

“La Baranzatese piange la scomparsa del Presidente Paolo Di Nunno.

Con profonda commozione annunciamo la perdita di una figura che negli ultimi anni ha rappresentato un punto di riferimento per tutta la nostra comunità. Il Presidente Di Nunno ha guidato la società con passione e dedizione , lasciando un segno indelebile nella storia del club.

Tutta la Baranzatese si stringe attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore.

Il suo impegno, il suo entusiasmo e il suo attaccamento ai nostri colori continueranno a vivere nei nostri cuori e nel nostro impegno quotidiano.

Ciao Presidente.”