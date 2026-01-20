Logo SportMediaset

Calcio

Calcio in lutto, è morto Paolo Di Nunno: il presidente che riportò il Lecco in Serie B dopo 50 anni

20 Gen 2026 - 19:39
© ansa

È stato il presidente che ha riportato il Lecco in Serie B dopo cinquant’anni. È questo il segno più profondo lasciato da Paolo Di Nunno, morto nelle scorse ore, imprenditore pugliese originario di Canosa, classe 1948, e protagonista assoluto della rinascita bluceleste culminata nella storica promozione del 2023.

Arrivato a Lecco il 12 giugno 2017, Di Nunno rilevò il club all’asta fallimentare indetta dal Tribunale dopo il crack del 2016, presentando l’unica offerta e assumendosi anche il peso dei debiti sportivi. Da quel momento prese avvio un lungo percorso che in pochi anni riportò il Calcio Lecco 1912 dal dilettantismo al calcio che conta.

Sotto la sua presidenza il Lecco vinse il girone A della Serie D nella stagione 2018-2019, tornando tra i professionisti dopo sette anni di assenza, e consolidò la propria posizione in Serie C, sfiorando più volte il salto di categoria. Il capolavoro arrivò però nella stagione 2022-2023: una squadra partita senza i favori del pronostico, rivoluzionata a stagione in corso con l’arrivo di Luciano Foschi in panchina, chiuse al terzo posto la regular season e poi attraversò i playoff eliminando Ancona, Pordenone e Cesena, fino alla finale contro il Foggia. Il doppio successo contro i pugliesi sancì il ritorno del Lecco in Serie B, a cinquant’anni dall’ultima apparizione nel campionato cadetto, che risaliva al 1972-1973.

Figura divisiva ma centrale, Di Nunno aveva già affidato nel 2019 la presidenza al figlio Cristian, restando comunque in organigramma come amministratore delegato.  L’uscita di scena dal Lecco non segnò l’addio al calcio. Di Nunno rientrò subito nel dilettantismo assumendo la presidenza della Baranzatese, formazione milanese di Promozione. Proprio la Baranzatese ha annunciato la sua scomparsa con un messaggio di cordoglio diffuso nelle scorse ore:

“La Baranzatese piange la scomparsa del Presidente Paolo Di Nunno.
Con profonda commozione annunciamo la perdita di una figura che negli ultimi anni ha rappresentato un punto di riferimento per tutta la nostra comunità. Il Presidente Di Nunno ha guidato la società con passione e dedizione , lasciando un segno indelebile nella storia del club.
Tutta la Baranzatese si stringe attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore.
Il suo impegno, il suo entusiasmo e il suo attaccamento ai nostri colori continueranno a vivere nei nostri cuori e nel nostro impegno quotidiano.
Ciao Presidente.”

