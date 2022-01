Calcio in ansia per Raiola, l'agente è ancora ricoverato al "San Raffaele"

Il mondo del calcio è ancora in ansia per Mino Raiola. L'agente italo-olandese di campioni come Ibrahimovic, De Ligt, Haaland, Donnarumma, Pogba, e Verratti si trova ricoverato all'ospedale "San Raffaele" di Milano. Attorno al suo stato di salute vige il massimo riserbo, ma la preoccupazione è tanta. Il suo entourage, comunque, ha ribadito che Raiola, 54 anni, "sta eseguendo dei controlli di routine".