Milano, Mino Raiola operato d'urgenza al San Raffaele

ORE D'ANSIA

Il procuratore sportivo è sotto osservazione. Il suo staff: "Controlli ordinari"



Grande apprensione per le condizioni di salute di Mino Raiola. Il noto procuratore sportivo è stato ricoverato all'Ospedale San Raffaele di Milano ed è stato operato d'urgenza dal professor Rosati. Raiola, 54 anni, dopo l'intervento chirurgico è stato messo sotto osservazione. Getty Images

Procuratore sportivo di calciatori come Ibrahimovic, Haaland, Donnarumma, Pogba, Verratti e De Ligt, Mino Raiola è nato a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Emigrato in Olanda con la sua famiglia, è immediatamente entrato nel mondo del calcio lavorando nelle giovanili dell'Haarlem, diventando ora uno dei procuratori sportivi più potenti e carismatici al mondo.



LO STAFF DI RAIOLA: "CONTROLLI ORDINARI"

"Mino Raiola è stato sottoposto a controlli medici ordinari con necessità di anestesia. Si tratta di controlli programmati, non c'è stato nessun intervento d'urgenza". L'ufficio stampa del procuratore italo-olandese ha voluto precisare cosi' - con una dichiarazione all'ANSA - quali siano le sue condizioni di salute.