Calcio femminile: test Italdonne under 16 a CPO 'Giulio Onesti'

Giornate di test intensi per la Nazionale femminile under 16 di calcio al raduno al Centro di Preparazione Olimpica 'Giulio Onesti' del Coni a Roma. Le azzurre, infatti, hanno svolto una serie di prove di valutazione funzionale mirate a monitorare e ottimizzare le prestazioni atletiche con test sulla preparazione fisica. Valutati aspetti neuromuscolari, attraverso test di salto e sprint, e aspetti metabolici, analizzati con lo Yo-Yo IRT1 (tratti di corsa a velocità crescente con cambi di senso) e valutati attraverso un analizzatore dell'aria inspirata ed espirata e con alcuni prelievi di sangue dal lobo dell'orecchio per la misurazione della lattatemia. Alle sessioni hanno partecipato Rachele Andreangeli, Viola Cacace, Mya Ciccarelli, Elisa Ciurleo, Beatrice Djesse, Rita El Miroun, Emma Miryam Fontana, Giorgia Galluzzi, Chiara Grassi, Giada Grilli, Sofia Lisica, Gioia Livignani, Anna Mallardi, Elisabetta Marinotto, Beatrice Martone, Anna Messa, Matilde Morando, Matilde Oddina, Flavia Pezzi, Viola Pieri, Agata Pinchi, Vittoria Pronzati, Daria Rosso e Miranda Sterner. Il progetto, definito dall'Area Performance della Figc e attuato dagli esperti dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni, punta a sviluppare un monitoraggio longitudinale delle performance atletiche delle giovani calciatrici delle nazionali delle differenti fasce d'età il cui fine ultimo è monitorare la crescita atletica e fornire spunti per ottimizzare l'allenamento.