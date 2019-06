Calcio femminile in ansia: giocatrice dello Young Boys scomparsa nel lago di Como

30/06/2019

E' Florijana Ismaili, 24enne centrocampista e capitana dello Young Boys, la turista svizzera scomparsa sabato dopo un bagno nel lago di Como. E' stato il club a darne l'annuncio. "La polizia continua le sue ricerche - si legge nel comunicato -. Siamo molto preoccupati e non abbiamo perso la speranza che tutto andrà per il meglio. Siamo in stretto contatto con i familiari e chiediamo comprensione se non forniremo ulteriori informazioni al momento".