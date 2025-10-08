Calcio femminile, Gama: "Aumentare la base per continuare a crescere"

"C'è ancora molto da fare, in Italia dobbiamo ampliare la base di affiliazione che è ancora bassa". Così Sara Gama, ex capitana di Juve e Nazionale e vice presidente AIC, durante l'assemblea generale dell'ECA a Roma. "Il campionato elite è importante, ma serve ampliare la base della piramide - ha aggiunto -. Bisogna aiutare le società a tutti livelli in modo che possano aprire una sezione femminile a livello giovanile e di prime squadre. Oggi più donne vogliono giocare a calcio e va da loro la possibilità che a volte non esiste". E poi ancora: "Ci devono essere percorsi, investimenti. Non solo soldi ai club, ma bisogna creare un percorso che permetta alle squadre di creare un piano aziendale per lo sviluppo del calcio femminile". Gama ha concluso: "Non bisogna perdere l'eredità dell'europeo, va sfruttata quell'onda lunga per aumentare il numero di tesserate".