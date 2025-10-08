Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Calcio femminile, Gama: "Aumentare la base per continuare a crescere"

08 Ott 2025 - 16:25
© Getty Images

© Getty Images

"C'è ancora molto da fare, in Italia dobbiamo ampliare la base di affiliazione che è ancora bassa". Così Sara Gama, ex capitana di Juve e Nazionale e vice presidente AIC, durante l'assemblea generale dell'ECA a Roma. "Il campionato elite è importante, ma serve ampliare la base della piramide - ha aggiunto -. Bisogna aiutare le società a tutti livelli in modo che possano aprire una sezione femminile a livello giovanile e di prime squadre. Oggi più donne vogliono giocare a calcio e va da loro la possibilità che a volte non esiste". E poi ancora: "Ci devono essere percorsi, investimenti. Non solo soldi ai club, ma bisogna creare un percorso che permetta alle squadre di creare un piano aziendale per lo sviluppo del calcio femminile". Gama ha concluso: "Non bisogna perdere l'eredità dell'europeo, va sfruttata quell'onda lunga per aumentare il numero di tesserate". 

Ultimi video

03:10
DICH BARTESAGHI NAZIONALE DICH

Bartesaghi: "Il mio punto di riferimento è Theo anche se è andato via"

01:36
L'esordio di Buffon Jr

L'esordio di Buffon Jr

00:25
DICH NICOLUSSI CAVIGLIA SPIEGA IL MONDO 8/10 DICH

Nicolussi Caviglia: "Oggi più di ieri, ogni guerra è una sconfitta per l'umanità"

02:18
DICH NICOLUSSI CAVIGLIA NAZIONALE 8/10 DICH

Nicolussi Caviglia: "Con Guccini grande opportunità di fare quattro chiacchere"

03:15
DICH CAMBIAGHI NAZIONALE 8/10 DICH

Cambiaghi: "Devo tanto a Italiano, mi ha aspettato"

00:53
DICH PICCOLI NAZIONALE 8/10 DICH

Piccoli: "Il mio idolo è sempre stato Bobo Vieri, attaccante eccezionale”

01:20
Ronaldo miliardario

Ronaldo miliardario

01:22
U21, verso Italia-Svezia

U21, verso Italia-Svezia

02:02
Gattuso vuole il Mondiale

Gattuso vuole il Mondiale

01:27
La crisi della Fiorentina

La crisi della Fiorentina

01:32
Thiago Motta Vs Tudor

Thiago Motta Vs Tudor

01:54
Le magie di Matias

Le magie di Matias

01:36
Inter, un pieno di gol

Inter, un pieno di gol

01:27
Il Napoli con i cerotti

Il Napoli con i cerotti

01:42
Rabiot senza limiti

Rabiot senza limiti

03:10
DICH BARTESAGHI NAZIONALE DICH

Bartesaghi: "Il mio punto di riferimento è Theo anche se è andato via"

I più visti di Calcio

SRV RULLO LA SERIE A SI SVUOTA (MUSICATO) 6/10 SRV

La Serie A si svuota: pausa nazionali, viaggi e “pericoli”

Bonny tra gol e assist

Bonny tra gol e assist

SRV RULLO ROMA CAPOLISTA NUMERI DA SOGNO 6/10 SRV

La Roma sogna con Gasperini

DICH GATTUSO SU CANNAVARO DICH

Gattuso a Cannavaro già al Mondiale: "Che cu... che hai, ti metti il gel, ti improfumi..."

Ok DICH GATTUSO Kean e Chiesa

Gattuso: "Chiesa non si sente al 100 per cento, Kean deve dare di più"

Juventus-Milan 0-0: gli highlights

Juventus-Milan 0-0: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:30
Di Natale: "Juve non da scudetto. In attacco scelgo Vlahovic"
17:23
Juve: Tudor dà 4 giorni liberi, la ripresa è lunedì
16:52
Casemiro svela: "Questo non è il mio vero nome, è sempre stato sbagliato"
16:40
Spagna, Rafa Mir imputato per violenza sessuale
16:25
Calcio femminile, Gama: "Aumentare la base per continuare a crescere"