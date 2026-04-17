Marie-Louise Eta, esordio da allenatrice Bundesliga: "bello se si aprissero strade e porte"

17 Apr 2026 - 13:18
© Getty Images

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"Sarebbe bello se si aprissero strade e porte". Parola di Marie-Louise Eta che domani pomeriggio in occasione del match contro il Wolfsburg, come allenatrice a interim dell'Union Berlino, entrerà nella storia della Bundesliga diventando la prima donna ad assumere la guida di una squadra maschile in prima divisione nei cinque principali campionati europei. "Trovo semplicemente importante e chiaro che ci sia visibilità, ed è bello se, di conseguenza - aggiunge intervistata dal sito ufficiale della Bundesliga - si genera ispirazione e le giovani ragazze vedono tutto ciò che è possibile: che non si può mai escludere nulla e che conta solo il merito, e che si può arrivare ovunque si voglia". Gli occhi del mondo intero saranno puntati sulla 34enne quando Union e Wolfsburg usciranno dal tunnel dello Stadion An der Alten Försterei per l'incontro della 30ª giornata della Bundesliga: "Certo, capisco perfettamente che per il pubblico sia un argomento importante e che abbia un grande peso - ha aggiunto Eta giovedì - per quanto mi riguarda, ci sono fondamentalmente abituata e non è mai stato un problema. Per me è sempre e solo calcio. È lavorare insieme agli altri, ed è questo che mi piace di più: lo stare insieme, la collaborazione, il raggiungere il massimo successo possibile".

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