Calcio, a Pozzuolo Martesana amichevole benefica tra Le Iene e Sportmediaset

13/05/2019

Segnatevi la data: giovedì 16 maggio grande spettacolo allo Stadio Comunale di Pozzuolo Martesana (Milano). Alle ore 20.30 andrà in scena una sfida calcistica tra le Le Iene e Sportmediaset, un vero e proprio derby di casa Mediaset il cui ricavato andrà devoluto in beneficenza a favore di AVO - Associazione Volontari Ospedalieri. A fine partita grande spettacolo con fuochi d'artificio. Posti limitati, biglietti in prevendita a 20€ (parterre), 10€ (tribuna) o 5€ (prato).