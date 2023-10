Calciatori e scommesse, cosa dice il regolamento della Figc: c'entra l'articolo 24  

SCOPPIA IL CASO

Indaga la Procura: al centro tre noti calciatori, ecco cosa rischiano sul piano sportivo

Nel calcio italiano è esploso definitivamente il caso scommesse. Il calciatore della Juventus Nicolò Fagioli è nel mirino della Procura di Torino, e successivamente anche Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali, dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona, sono stati indagati. Ma cosa dice il regolamento della Figc per i professionisti lato scommesse? Ecco il contenuto dell'articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva: "Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente - si legge -, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA".

Vedi anche Calcio Caso scommesse, indagati Tonali e Zaniolo: via dal ritiro azzurro

Ma anche "divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso soggetti autorizzati a riceverle relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre". In sostanza: per un professionista è vietato scommettere sul proprio sport. Differente invece, se si parla di un'altra disciplina. Le conseguenze per il mancato rispetto di tale norma? "Per i soggetti dell'ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i dirigenti delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00".

Inoltre importante sottolineare come coloro che sono venuti a conoscenza delle irregolarità sopra-elencate, hanno l'obbligo di denunciare l'accaduto alla Procura alla Federale con immediatezza. "Il mancato adempimento di tale obbligo - si legge nel comma 5 dell'articolo 24 - comporta la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 15.000,00".