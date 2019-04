Serie A, il Cagliari ipoteca la salvezza: 2-1 alla Spal

07/04/2019

Vittoria che sa di salvezza per il Cagliari : alla Sardegna Arena i rossoblù superano per 2-1 la diretta concorrente Spal e vanno a +9 sul Bologna. Nel primo tempo botta e risposta in pochi minuti: al 3' Faragò spinge in porta un pallone respinto da Viviano dopo una gran botta di Barella, ma già al 18' Antenucci pareggia su rigore (fallo di mano di Ceppitelli). Nella ripresa è Pavoletti a insaccare di testa al 15' dopo la traversa di Ceppitelli.

CAGLIARI-SPAL 2-1 Cagliari (4-3-1-2) : Cragno 7, Cacciatore 6, Ceppitelli 6, Romagna 6, Pellegrini 6,5; Faragò 7, Cigarini 6,5 (29' st Bradaric 6), Ionita 6 (42' st Padoin sv), Barella 7; Joao Pedro 5 (33' st Birsa 5,5), Pavoletti 7. A disp.: Aresti, Rafael, Klavan, Pisacane, Deiola, Oliva, Cerri, Thereau. All. Maran 6 Spal (3-5-2) : Viviano 6,5, Felipe 5, Vicari 5,5, Bonifazi 5,5, Dickmann 5,5 (26' st Petagna 6); Schiattarella 6 (37' st Valoti sv), Missiroli 5,5, Kurtic 5,5 (18' st Costa 6), Fares 6; Paloschi 5,5, Antenucci 6,5. A disp.: Gomis, Fulignati, Poluzzi, Cionek, Simic, Murgia, Valdifiori. All. Semplici 6 Arbitro : Banti Marcatori : 3' Faragò 15' st Pavoletti (C), 18' rigore di Antenucci (S) Ammoniti : Ceppitelli, Cigarini, Pavoletti, Cacciatore (C), Dickmann, Fares, Felipe (S)

LE STATISTICHE DI CAGLIARI-SPAL

• Il Cagliari ha vinto cinque delle ultime otto partite di campionato (3P), tante quante nelle precedenti 24 (9N, 10P).

• Il Cagliari ha ottenuto un successo con il punteggio di 2-1 in quattro delle ultime cinque gare interne di campionato.

• La rete di Paolo Faragò è la più rapida realizzata (2 minuti 26 secondi) dal Cagliari in Serie A da ottobre 2016.

• Dalla stagione 2004/05 ad oggi, Leonardo Pavoletti è l'unico giocatore ad aver realizzato almeno otto reti di testa in due stagioni differenti in Serie A (2017/18 e 2018/19).

• Dal giorno in cui Leonardo Pavoletti ha segnato la sua prima rete di testa in Serie A (17/5/2015), l'attaccante del Cagliari ne ha realizzate 23 con questo fondamentale, più di qualsiasi altro giocatore nei top-5 campionati europei nel periodo.

• Il Cagliari è la squadra che ha segnato più reti di testa in questo campionato (13, otto di queste realizzate da Pavoletti).

• Andrea Petagna ha tentato quattro dei sette tiri della SPAL in questo match, malgrado sia subentrato al 71º minuto.

• Le quattro reti realizzate da Mirco Antenucci in questo campionato sono tutte arrivate in gare in cui è partito titolare.

• Nessuna squadra ha fronteggiato più calci di rigore del Cagliari in questo campionato (otto, al pari dell'Udinese).