Serie A: Cagliari-Fiorentina 1-1, la Viola in 10 riprende i sardi

CAGLIARI-FIORENTINA 1-1

Joao Pedro la sblocca ma poi sbaglia il rigore del 2-0. L'ex Sottil trova il pari. Nel primo tempo errore dal dischetto anche per Biraghi

di

Andrea Ghislandi

Nel lunch-match della 23a giornata di Serie A, Cagliari e Fiorentina fanno 1-1, un pareggio che serve poco a entrambe le squadre. Biraghi si fa parare un rigore all'8', i sardi colpiscono due legni con Joao Pedro (25') e Marin (47'). A inizio ripresa il brasiliano beffa Terracciano con una palombella di testa (47'), poi si fa respingere il rigore (dubbio) del 2-0 al 63'. La Viola rimane in 10 per il rosso a Odriozola, ma trova il pareggio con l'ex Sottil al 75'. La Fiorentina in 10 rimonta il Cagliari





































































































LA PARTITA

Occasioni, rigori sbagliati, pali, recriminazioni e alla fine un punticino a testa che non accontenta nessuno: la Fiorentina rallenta nella sua corsa all'Europa, il Cagliari fallisce l'obiettivo di lasciare il terzultimo posto. Si è visto davvero di tutto all'Unipol Domus, ma soprattutto è venuta fuori una gara davvero piacevole, giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Ovviamente le maggiori recriminazioni sono per i padroni di casa che, sopra 1-0 e con l'uomo in più, hanno sprecato il rigore della probabile vittoria. Errore dal dischetto a inizio gara anche per la Viola (recriminazione numero 1), che poi è vittima dell'abbaglio di Aureliano che assegna un penalty molto dubbio ai sardi ed espelle Odriozola, il cui tocco di mano - spinto da Joao Pedro - viene considerato come interruzione di una chiara occasione da gol. Da qui partono le recriminazione dei padroni di casa, per aver sprecato il tiro dagli 11 metri e aver preso gol in contropiede dall'ex Sottil.

I padroni di casa sono falcidiati da Covid e squalifiche (Pavoletti e Carboni): debutto dal 1' di Obert in difesa, Dalbert spostato a mezzala di centrocampo. In attacco la coppia Joao Pedro-Pereiro. Italiano deve rinunciare a Vlahovic e Saponara: in attacco il tridente Gonzalez-Piatek-Ikoné. Nonostante le assenze, il primo tempo viene giocato da entrambe le squadre a buon ritmo e le occasioni fioccano da una parte e dall'altra. Grande protagonista 6 giorni fa con la Fiorentina, Biraghi alla Dacia Arena veste i panni dell'eroe in negativo. Al 4' con un retropassaggio folle innesca Joao Pedro: il brasiliano contrastato da Milenkovic conclude sull'esterno della rete; poi, all'8', si fa parare da Radunovic un calcio di rigore assegnato per un netto fallo di Bellanova su Odriozola. Dopo la prima metà di frazione, la gara si incendia Nico Gonzalez si fa mezzo campo e conclude a lato di poco (24'), un minuto dopo Joao Pedro prende in pieno il palo alla destra di Terracciano. La Viola ci prova con i tiri da fuori, ma Radunovic è attento su Gonzalez e Ikoné. Lo stesso argentino e Bonaventura di testa non trovano la porta e il tempo si chiude con il secondo legno dei sardi: la punizione di Marin deviata da Milinkovic con la coscia sbatte contro la traversa.

Pronti e via e il Cagliari passa con una palombella di testa di Joao Pedro che beffa Terracciano su angolo di Pereiro: il portiere viola non è esente da colpe, ma si riscatta prontamente quando l'italo-brasiliano al 68' si presenta sul dischetto, parando la sua conclusione ed evitando il 2-0. Italiano pesca dalla panchina l'uomo che evita un rovinoso ko: Sottil, il grande ex, fulmina Radunovic con un bel diagonale. Tanto bello il tiro quanto poco rispettosa l'esultanza davanti agli ex tifosi che lo ricoprono di insulti. La squadra di Mazzarri va alla disperata ricerca del gol-vittoria, ma non ne ha più e il risultato rimane in perfetto equilibrio.

LE PAGELLE

Radunovic 7 - Non fa rimpiangere Cragno, ipnotizza Biraghi dagli 11 metri e per il resto è sempre attento e senza sbavature. Incolpevole sul gol di Sottil.

Joao Pedro 6 - Croce e delizia del Cagliari. Sbaglia un gol dopo 4', prende un clamoroso palo sempre nella prima frazione. Nella ripresa la sblocca di testa con una palombella beffarda, ma spreca il rigore del 2-0 e, diffidato, si fa anche ammonire.

Bellanova 5 - In grandissima difficoltà contro il tandem Ikoné-Odriozola. Nettissimo il rigore sullo spagnolo che poteva costare carissimo ai suoi compagni.

Sottil 6,5 - In un solo quarto d'ora fa valere la legge dell'ex. Il suo diagonale è di pregevole fattura, meno l'esultanza provocatoria che fa imbestialire i tifosi di casa. Italiano lo leva nel recupero temendo il peggio.

Odriozola 6,5 - Si procura il rigore sprecato da Biraghi, se ne vede assegnare uno contro davvero dubbio da Aureliano: la spinta di Joao Pedro appare evidente e il suo tocco di mano inevitabile. Oltre al danno la beffa, perché viene cacciato per aver fermato una chiara occasione da gol.

Biraghi 5 - Dalle stelle alla stalle nel giro di soli 6 giorni. Dopo le due magie su punizione contro il Genoa, il capitano della Viola vive un pomeriggio davvero complicato. Prima manda in porta Joao Pedro con uno sciagurato retropassaggio, poi si fa parare il rigore dell'1-0.

IL TABELLINO

Cagliari (3-5-2): Radunovic 7; Goldaniga 6 (50' st Ceppitelli sv), Altare 5,5 (1' st Lovato 6), Obert 6; Zappa 6, Marin 6, Grassi 6 (29' st Kourfalidis 6), Dalbert 5,5 (36' st Gagliano sv), Bellanova 5; Pereiro 6, Joao Pedro 6. A disp.: Aresti, Lolic, Ladinetti, Palomba, Iovu, Tramoni. All.: Mazzarri 6

Fiorentina (4-3-3): Terracciano 6,5; Odriozola 6,5, Milenkovic 6, Igor 6, Biraghi 5; Castrovilli 6 (1' st Maleh 5,5), Torreira 6, Bonaventura 5,5; Ikoné 6 (15' st Sottil 6,5 - 46' st Nastasic sv), Piatek 5 (24' st Venuti 6), Gonzalez 6. A disp.: Rosati, Dragowski, Callejon, Pulgar, Terzic, Duncan, Munteanu, Kokorin. All.: Italiano 6

Arbitro: Aureliano

Marcatori: 2' st Joao Pedro (C), 30' st Sottil (F)

Ammoniti: Altare (C), Biraghi (F), Sottil (F), Joao Pedro (C), Ceppitelli (C), Maleh (F)

Espulsi: Al 21' st Odriozola (F) per aver fermato una chiara occasione da gol

Note: All'8' Radunovic para un rigore a Biraghi. Al 23' st Terracciano para il penalty di Joao Pedro

LE STATISTICHE

João Pedro è solamente il secondo giocatore nella storia del Cagliari ad aver segnato almeno 10 reti in tre stagioni consecutive di Serie A, dopo Luigi Riva (1966-70 e 1972-74).

João Pedro è il terzo giocatore del Cagliari ad essere andato in doppia cifra di gol in tre stagioni differenti di Serie A, dopo Luigi Riva e Roberto Muzzi.

Prima di Cagliari-Fiorentina, l'ultima partita in cui erano stati sbagliati due calci di rigore era stata Carpi-Lazio nel maggio 2016.

Quello di João Pedro è il primo gol realizzato dal Cagliari contro la Fiorentina in Serie A dalla rete di Nainggolan nel novembre 2019.

La rete di João Pedro ha interrotto una striscia di 432 minuti in cui il Cagliari era rimasto a secco di gol contro la Fiorentina in Serie A.

João Pedro ha sbagliato il suo primo rigore in Serie A dal 10 gennaio 2021, anche in quell'occasione contro la Fiorentina.

In 14 presenze di questo campionato, Riccardo Sottil ha già stabilito il suo record di gol in una singola stagione di Serie A (tre reti): superate le due marcature realizzate in 21 gare nella scorsa Serie A.

La Fiorentina ha sbagliato due rigori consecutivi tentati in Serie A (Vlahovic v Genoa e Biraghi v Cagliari) per la prima volta dalla stagione 2016/17.

Cristiano Biraghi ha sbagliato il 50% dei rigori calciati in Serie A: due tiri parati su quattro tentativi.

Giacomo Bonaventura ha giocato oggi la sua 50ª partita da titolare in tutte le competizioni con la maglia della Fiorentina.

50ª presenza in tutte le competizioni con la maglia della Fiorentina per Igor Julio.