Cagliari, Ranieri: "Coi probabili nuovi campioni d’Italia non voglio passare dalle stelle alle stalle"

VERSO INTER-CAGLIARI

Il tecnico dei rossoblù a due giorni dalla sfida di San Siro contro l'Inter: "Loro sono una macchina perfetta, noi giocheremo senza paura"

© Getty Images "La vittoria contro l’Atalanta, a cui faccio i complimenti per l’impresa contro il Liverpool, è già archiviata. Ora andiamo ad affrontare i probabili nuovi campioni d’Italia e non voglio passare dalle stelle alle stalle". Il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri presenta così la sfida di domenica sera a San Siro. "L'Inter non ha debolezze, è una macchina perfetta che è uscita dalla Champions League solo per degli episodi sfortunati. Noi andremo a fare la nostra partita senza paura, con personalità e voglia di fare bene di fronte a uno stadio pieno e carico. Dobbiamo fare una partita perfetta, al di là del sistema di gioco e dei giocatori che scenderanno in campo: dobbiamo superarci e aiutarci uno con l’altro'.

"Dobbiamo continuare con questa mentalità - ha proseguito Ranieri - Lotteremo perché è quello che chiedo sempre alla squadra. Così facendo manteniamo sempre alta la concentrazione e questo sarà fondamentale nel rush finale per poter centrare la salvezza. Manca ancora tanto alla fine del campionato, non abbiamo fatto ancora nulla e ci sarà da soffrire e lottare. All’andata è stata una partita difficilissima, loro hanno vinto meritatamente - ha proseguito Ranieri - Noi avevamo fatto tutto il possibile, con qualche elemento che ancora doveva inserirsi, ma loro, nonostante fosse la seconda di campionato, hanno dimostrato le stesse capacità tecniche e tattiche che l’hanno portata a essere poi la capolista”.