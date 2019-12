Cagliari, rabbia Giulini: "I 7' di recupero? Ci vuole buonsenso"

LO SPOGLIATOIO

Da una parte la grande delusione, dall'altra la gioia. Tommaso Giulini non ha digerito i 7' di recupero: "Abisso e Maresca mi hanno spiegato come da regolamento ci siano stati 5 interventi dei medici e 4 sostituzioni - ha detto il n° 1 del Cagliari -. Non vedo perché non debba credere alla buona fede degli arbitri. Mi chiedo piuttosto se sia giusto il regolamento o se debba intervenire il buonsenso". La risposta di Inzaghi: "Vittoria meritata, è il regolamento".

La beffa è atroce, ma anche la prestazione di stasera conferma come il Cagliari meriti di stare nelle zone alte della classifica. "Potevamo andare tranquillamente 2-0 al riposo, penso che sarebbe cambiato molto se questo fosse successo - ha aggiunto Giulini -. Abbiamo giocato un buon secondo tempo, con tante occasioni da ambo le parti. Purtroppo siamo andati in debito d'ossigeno negli ultimi 10'. Ciò non toglie nulla al campionato che stiamo facendo, Maran ha preparato al meglio una partita difficile contro una grande squadra".

INZAGHI: "IL NOSTRO SCUDETTO E' ARRIVARE TRA LE PRIME 4"

Simone Inzaghi ha analizzato la vittoria in extremis contro il Cagliari. "Penso che abbiamo fatto una partita importante, non era semplice dopo essere andati sotto. I giocatori subentrati nella ripresa hanno fatto la differenza - ha spiegato -. Per quanto riguarda il recupero, parla il regolamento: sono stati fatti 5 cambi, abbiamo fatto gol e quindi il regolamento è stato applicato. Onore al Cagliari che ha fatto una buona partita, ma la Lazio ha meritato questa vittoria. Scudetto? Sono d'accordo con quanto detto da Tare. Ma comunque bisogna avere lucidità e ho la fortuna di avere dei ragazzi che si allenano sempre al massimo. Il nostro Scudetto sarebbe arrivare nelle prime quattro. E' giusto guardare verso l'alto, perché 8 vittorie non sono frutto del caso".

MARAN: "DOVEVAMO CHIUDERE PRIMA LA GARA"

E' deluso Rolando Maran per l'incredibile rimonta subita nel recupero: "Se avessimo chiuso la gara prima, parleremmo di una gara diversa. Loro prima del gol non hanno fatto granché, ricordo un tiro di Immobile nel primo tempo - l'analisi del tecnico -. Abbiamo creato molto di più della Lazio. Quello che abbiamo costruito è tanto, i ragazzi hanno fatto una bella partita. Nel finale sono arrivate due reti, nei minuti di recupero. Il tempo oltre il limite dovrebbe essere assegnato in base a quanto tempo si è perso effettivamente in campo. Se il regolamento è questo, spero venga applicato sempre. Siamo amareggiati ma consapevoli che dobbiamo continuare così".