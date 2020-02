Cagliari, Pavoletti ko a cena: il club valuta sanzioni

CAGLIARI

Oltre al danno la beffa. Non c'è pace per Leonardo Pavoletti, che dopo la terribile notizia della nuova lesione del crociato anteriore del ginocchio sinistro già operato, ora rischia di ricevere anche una sanzione disciplinare da parte del Cagliari. Il motivo? L'infortunio dell'attaccante, come riportato dall'emittente Videolina, non è avvenuto in campo né durante un allenamento in palestra, ma in occasione di una serata trascorsa con alcuni compagni.

Giovedì sera, infatti, dopo la cena di squadra organizzata dallo stesso attaccante, Pavoletti e altri compagni si sarebbero recati - secondo la ricostruzione dell'Unione Sarda - in un noto locale di Cagliari, il Mag. Lì l'ex Genoa sarebbe scivolato, non si sa se all'interno o all'esterno del club, e nel tentativo di rimanere in piedi avrebbe messo male la gamba gettando al vento gli ultimi 6 mesi di riabilitazione. Pavoletti sarebbe poi rientrato a casa con la propria auto, ma il giorno dopo avrebbe sentito un fastidio, si è sottoposto agli accertamenti di rito e ha ricevuto la tremenda notizia del nuovo stop. Tra le ipotesi ora c'è anche quella di un nuovo intervento chirurgico, che, ovviamente, allungherebbe di molto i tempi di recupero (il rientro in campo era previsto per il mese di marzo).

Una brutta tegola per il Cagliari, che sarebbe molto infastidito dall'accaduto e starebbe valutando la possibilità di intraprendere sanzioni disciplinari nei confronti del proprio tesserato.

