Cagliari, la moglie di Nainggolan: "Il mio periodo più buio"

Era lo scorso 11 luglio quando Claudia Lai, moglie del giocatore del Cagliari Radja Nainggolan, iniziava la chemioterapia. Ora, a distanza di due mesi, la donna affida il suo sfogo a un post su Instagram: "Una foto in bianco e nero per raccontare la mia storia, fermare tutto e subito per ricordare un momento in particolare, il periodo più buio della mia vita. Un periodo che spero diventi al più presto soltanto un brutto ricordo".