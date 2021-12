Cagliari, dall'Uruguay: mandato d'arresto per Nandez

CAGLIARI

L'esterno rossoblù denunciato dalla sua compagna, Sarah García Mauri, per violenza domestica, psicologica e patrimoniale

Dall'Uruguay arriva una notizia che cade come un fulmine a ciel sereno in casa Cagliari: secondo Telemundo, infatti, la Procura del quarto distretto di Maldonado ha disposto l'arresto di Nahitan Nandez, denunciato dalla compagna, Sarah García Mauri, per violenza domestica, psicologica e patrimoniale. Stando a quanto riportano i media locali, la Polizia si è recata a casa del calciatore, ma la madre ha comunicato agli agenti che era già partito per l'Italia. Getty Images

Nandez aveva trascorso le vacanze in Uruguay e aveva festeggiato il suo 26esimo compleanno (il 28 dicembre) con amici e parenti, prima di ripartire per la Sardegna. Una volta rientrato nell'isola è risultato positivo al Covid-19 e attualmente si trova in quarantena, in attesa di poter riprendere gli allenamenti con i compagni di squadra.