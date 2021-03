Cagliari: Cossu dimesso dall'ospedale dopo l'intervento chirurgico

CAGLIARI

In mattinata il dirigente rossoblù aveva ricevuto la "visita a distanza" da parte di Nainggolan

Andrea Cossu, ex giocatore del Cagliari e della Nazionale rimasto ferito in un incidente stradale dieci giorni fa sulla statale 554 a Selargius, è stato dimesso dall'ospedale. L'attuale dirigente rossoblù, 40 anni, era ricoverato nel reparto di Chirurgia Toracica dell'ospedale Businco di Cagliari dove era arrivato la sera dopo l'incidente, dopo aver trascorso una notte nel reparto di Rianimazione del Brotzu. Nell'incidente Cossu aveva riportato un forte trauma toracico, tanto che martedì scorso era stato sottoposto a un intervento chirurgico non invasivo. instagram

Giovedì i medici avevano sciolto la prognosi, oggi la dimissione dall'ospedale e il ritorno a casa. L'ex calciatore dovrà comunque rimanere a riposo per almeno un mese e mezzo e dovrà sottoporsi a periodiche visite ortopediche.

NAINGGOLAN, VISITA "A DISTANZA"

Prima delle dimissioni, per Cossu visita a sorpresa da parte di Radja Nainggolan che in mattinata era andato in ospedale postando un video sul suo profilo Instagram. "Questa mattina una visita speciale all'amichetto. Grande Andre". Nel video si vede Cossu che si affaccia da una finestra sorridente mentre mostra il pollice.