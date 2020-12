Cagliari 1970. Emozioni da un trionfo

IL LIBRO

Raccontare una favola, vissuta in prima persona con la fascia da capitano al braccio. Una favola realmente accaduta, perché Pierluigi Cera era il totem di quel fantastico Cagliari che, nel 1970, riuscì a interrompere l’egemonia delle squadre del Nord e laurearsi campione d’Italia per la prima (e finora) unica volta. Cera ripercorre quei magici momenti di una stagione trionfale: una squadra formidabile, con tante personalità di spessore, tra aneddoti dolci e dolorosi.

L'autore

Pierluigi Cera, mediano di spinta, nato a Legnago (VR) e cresciuto calcisticamente nel Verona, dove esordisce in serie A a soli 17 anni con la squadra dell’Hellas. Dopo sei campionati in Serie B, l’approdo a Cagliari nel 1964. Qui la vittoria dello scudetto nel 1969-70. Il 22 novembre 1969 l’esordio in Nazionale contro la Tunisia. Disputò tutto il mondiale del 1970, rimase a Cagliari fino al 1973, per passare poi al Cesena, lì dove ancora vive. In Serie A un totale di 338 gare e 4 reti, in Nazionale 18 presenze.

Il curatore

Luca Talotta (Catanzaro, 1980), giornalista sportivo, vincitore del premio Top Green Influencer 2019 per la mobilità sostenibile, vive a Milano. Collabora con importanti testate nazionali (Corriere dello Sport, Tuttosport, Il Giornale, Il Giorno, Mi-Tomorrow e Il Resto del Carlino tra le altre) e siti internet (è stato caporedattore a calciomercato.com, blogosfere.it e leonardo.it). Docente presso l’università eCampus, ha pubblicato I segreti dell’agente dei calciatori (con Jean-Christophe Cataliotti, 2013, Mursia), Rhinos Milano, un amore oltre il touchdown (2014, Kindle) e Non esistono negri italiani (2015, Create Space).

Con la speciale collaborazione di Franco Bochicchio, che ha realizzato l’illustrazione presente in copertina.