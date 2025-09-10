Logo SportMediaset
Calcio

Cagliari, stop per Luvumbo: lesione ad adduttori in nazionale

10 Set 2025 - 23:53

Il Cagliari si è allenato al CRAI Sport Center di Assemini in vista della gara contro il Parma, in programma sabato 13 settembre (ore 15) all'Unipol Domus. La seduta è cominciata con dei lavori di attivazione. Spazio poi a dei giochi di posizione, per chiudere rossoblù impegnati in una partita giocata a metà campo. Personalizzato per Gabriele Zappa, che lavora per smaltire una contusione alla coscia sinistra. Sono rientrati dagli impegni con le nazionali Riyad Idrissi e Marco Palestra, che hanno svolto oggi un lavoro defaticante, e Zito Luvumbo: l'attaccante, a seguito di un infortunio riportato con l'Angola, nella gioranta odierna ha svolto degli accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di basso grado degli adduttori della coscia destra. Domani, giovedì 11, nuovo allenamento fissato al mattino. 

